Почти 60 машин застряли на дорогах трех областей из-за снега и гололеда

По состоянию на 7 часов утра 4 декабря проезд на дорогах государственного значения и перевалах, усложненный в результате сильных осадков, обеспечен.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, к расчистке автомобильных дорог привлечены специализированные бригады служб автомобильных дорог областей и другие коммунальные предприятия общей численностью более 2 тысяч человек и 1 тыс. 400 единиц техники.

Владельцам транспортных средств, которые самостоятельно не могли продолжать движение и создавали препятствия другим участникам дорожного движения, территориальными управлением МЧС Украины оказана помощь: в Винницкой области - 27 водителям транспортных средств, в Житомирской области - 29 водителям транспортных средств и в Киевской области - 3 водителям транспортных средств.

Координацию мероприятий по обеспечению проезда к населенным пунктам осуществляют оперативные группы Территориальных управлений МЧС Украины в областях.