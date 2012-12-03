Первый снег парализовал центр Киева (фото)

Как пишет "Комсомольская правда в Украине" со ссылкой на "Яндекс-пробки", центральные улицы Киева в настоящий момент стоят в пробках и тянучках.

Одна из самых больших пробок на Бессарабской площади – от улицы Бассейной, Мечникова через район станции метро "Кловская" до Печерского спуска.

Также парализован участок от бульвара Тараса Шевченко (возле парка Тараса Шевченко) через Бессарабскую площадь и до бульвара Леси Украинки.

Пробка на улице Красноармейской, которая пришлась на площадь Льва Толстого, пересекается с пробкой по улице Пушкинской, захватывает улицу Скоропадского и упирается в парализованный участок на Бессарабской площади.

Также пробка по всей ул. Владимирской, тянучка по Жилянской, Саксаганского, ул. Горького, Прорезной. На Крещатике тянучка начинается при подъезде по направлению к Бессарабской площади.