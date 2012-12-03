В Украине может начаться активное строительство малых ГЭС

Об этом заявил в комментарии УНИАН Александр Никиторович - президент компании "Новосвит", которая занимается развитием малой гидроэнергетики.

По его словам, принятие парламентом и подписание Президентом Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» о стимулировании производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» для развития малой гидроэнергетики трудно переоценить.

Как отметил А.Никиторович, малая гидроэнергетика включает в себя три вида ГЭС, в зависимости от количества вырабатываемой ими энергии: «микро» ГЭС (до 200 кВт), «мини» ГЭС (200 кВт - 1мВт и «малые» ГЭС (1 мВт – 10 мВт). «Во всем мире принята эта градация и во всем мире стремятся развивать разные виды гидроэнергетики. Закон открывает широкие возможности для развития в нашей стране «микро» и «мини» ГЭС, развитие которых до принятия этого закона было нерентабельно. Затраты на их строительство и ввод в эксплуатацию не покрывали себестоимости, потому что все ГЭС работали на одинаковых условиях. Теперь открывается возможность для строительства таких электростанций, и это толчок для развития электроэнергетики страны», - сказал А.Никиторович.

Президент компании «Новосвит» считает, что принятие закона имеет большое значение и для экономики страны в целом, «ведь это толчок для развития регионов, новые рабочие места, увеличение энергетического потенциала страны». По мнению эксперта, новый закон лучше закона образца 2009 года, которым регулировалось развитие альтернативной энергетики. Как отметил А.Никиторович, «главный недостаток предыдущей редакции закона, что в современных экономических условиях он не выполнял свою основную функцию – создание условий для увеличения производства электроэнергии за счет альтернативных источников».

Говоря о том, какие области являются наиболее перспективными для развития гидроэнергетики, А.Никиторович отметил, что в настоящее время в каждой области есть свой план развития гидроэнергетики, однако наиболее перспективными для развития отрасли являются Карпатский, Ивано-Франковский и Львовский регионы - то есть, регионы, где есть небольшие горные реки, на которых можно строить такие ГЭС.

Справка. 29 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5485-VI «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии».

В частности, документ дифференцирует «зеленый тариф» для ГЭС в зависимости от их мощности. Так, станции мощностью до 200 кВт получат наименование «микро» и коэффициент «зеленого тарифа» для них составит 2, мощностью от 200 кВт до 1 МВт получают наименование «мини» и коэффициент 1,6, мощностью от 1 до 10 МВт – «малая» и коэффициент 1,2 (все – при вводе в эксплуатацию с апреля 2013 года). При запуске всех перечисленных видов ГЭС до апреля 2013 г. коэффициент «зеленого тарифа» для них будет составлять 1,2.

Согласно принятому документу, государство гарантирует инвестору неизменность стимулирующих мер (по сравнению с действующими, на момент ввода в эксплуатацию, условиями) для объекта возобновляемой энергетики.

В соответствии с законом, тарифы на электроэнергию для предприятий, производящих сырье, материалы и комплектующие для возобновляемой энергетики (если они зарегистрированы в качестве инновационных производств) будут «заморожены» на уровне их регистрации правительством.