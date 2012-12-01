Милиция отрабатывает версии относительно поджога на участке будущей мечети

Милиция открыла уголовное производство по факту инцидента на земельном участке, выделенном под строительство Соборной мечети в Симферополе, где сегодня утром охранник нашел тлеющее одеяло и несколько разбитых бутылок с жидкостью неизвестного происхождения.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Крыму, предварительная квалификация деяния определена в соответствии со ст.15 - 194 ч.2 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.

Первого декабря, в 5:10 в дежурную часть Киевского райотдела Симферопольского горуправления милиции поступило сообщение от охранника, находившегося в строительном вагончике. Мужчина сообщил оперативному дежурному о том, что услышал два хлопка, раздавшихся в непосредственной близости от вагончика, вышел наружу и увидел горение одеяла, висящего с боковой стороны сторожки. На место происшествия немедленно были направлены сотрудники следственно-оперативной группы милиции. В ходе осмотра было выявлено тлевшее одеяло, висящее сбоку, и несколько разбитых стеклянных бутылок с жидкостью неизвестного происхождения. В результате инцидента никто не пострадал, говорится в пресс-релизе.

Сотрудники МВД отрабатывают несколько версий инцидента.

«Открыто уголовное производство, назначен ряд экспертиз. С места происшествия изъяты отпечатки пальцев. Сотрудники милиции нацелены на скорейшее установление обстоятельств инцидента», - заявили в ГУ МВД.

Как сообщал УНИАН, меджлис крымских татар заявил сегодня о нападении неизвестными на охранника территории будущего строительства мечети с использованием бутылок с горючим веществом. По данным меджлиса, от одной из разбившихся бутылок началось возгорание вагончика, которое потушил охранник.

Справка УНИАН. Религиозная организация «Духовное управление мусульман Крыма» сначала планировала построить главный храм крымских мусульман в симферопольском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22 в районе объездной трассы.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал ДУМК месторасположение участка в 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

Депутаты в 2008 году рекомендовали мусульманам строить мечеть на участке в 2,7 га по улице Луговой, 6 и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в охранной зоне водохранилища. После этого татары завезли на участок на Ялтинской камень-ракушечник.

Высший хозсуд Украины в январе 2011 года подтвердил право мусульман строить мечеть на Ялтинской.

Горсовет Симферополя на сессии 15 февраля 2011 года после призыва тогдашнего премьера Крыма Василия Джарты разрешил ДУМК разрабатывать проект землеустройства по отводу под мечеть 2,7 га на Ялтинской.

2 марта 2011-го земельный участок был выделен в постоянное пользование.