В Одессе состоялась церемонии прощания с погибшими военнослужащими ВМС

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре украинских ВМС.

В рамках объявленного по решению командующего ВМС Украины вице-адмирала Юрия Ильина Дня скорби по погибшими - командиром Западной военно-морской базы капитаном 1 ранга Кареном Хачатуровым, заместителем командира Западной военно-морской базы по воспитательной работе капитаном 2 ранга Александром Дерещуком, офицером штаба базы младшим лейтенантом Владимиром Лысым и старшиной 2 статьи службы по контракту Виталием Моросюком, в 11.00 на кораблях, в береговых воинских частях и учреждениях были приспущены флаги, проведена минута молчания с подачей соответствующих звуковых сигналов.

Минутой молчания память погибших коллег также почтили военнослужащие Севастопольского гарнизона Черноморского флота Российской Федерации.

В церемонии прощания с погибшими в гарнизонном Доме офицеров Одессы приняли участие командующий ВМС Украины Ю.Ильин, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Григорий Саковский, председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук, бывший начальник Генштаба ВСУ генерал армии в запасе Иван Свида, помощник министра обороны Украины, бывший командующий украинских ВМС, адмирал в запасе Виктор Максимов, военнослужащие Одесского гарнизона, представители местных органов власти, студенты морских учебных заведений Одессы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 ноября на 67-м километре автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четверо военнослужащих Западной военно-морской базы ВМС Украины, которые возвращались в пункт постоянной дислокации.