Суд приговорил «телефонного террориста» к 3 месяцам тюрьмы

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-подразделении Управления СБУ в Одесской области.

Как уточнили в УСБУ, в момент передачи ложного сообщения в милицию, а именно в марте текущего года, злоумышленник отбывал наказание за совершение кражи в той же исправительной колонии, которую «заминировал, чтобы пошутить над правоохранителями».

Сотрудникам оперативных служб СБУ, МЧС и милиции пришлось экстренно выехать в пенитенциарное учреждение и провести комплекс поисковых мероприятий, хотя никаких взрывных устройств в помещениях и на территории, прилегающей к колонии, они не обнаружили.

По данным правоохранителей, когда наконец сотрудники уголовного розыска установили телефонного «шутника», а затем велись следственные действия, согласно ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины, у подозреваемого в телефонном «минировании» истек срок пребывания в исправительном учреждении.

Однако подозреваемый в «минировании» был приглашен на заседание суда по этому делу, которое состоялось в конце ноября, и суд принял решение о взятии его под стражу, после чего «телефонный хулиган» был отправлен в СИЗО.