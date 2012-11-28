«Днепропетровским террористам» начали читать обвинительное заключение

Сегодня, 28 ноября, во второй половине дня в Индустриальном районном суде Днепропетровска представитель государственного обвинения Евгений Бабак начал оглашать обвинительное заключение по делу «днепропетровских террористов».

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор зачитал 4 страницы первого тома обвинительного заключения, который в целом состоит из двух томов, 407 страниц. Завтра в 14 часов в суде продолжится оглашение приговора, которое будет продолжаться несколько заседаний.

Сегодняшнее заседание суда началось с подачи ходатайств адвокатов подсудимых и самих подсудимых. В частности, адвокат подсудимого Льва Просвирнина Елена Кириллова подала ходатайство об отводе председательствующей в судебном заседании Виктории Игнатенко, а также предоставление разрешения защитникам встречаться с подсудимыми в любое время, а не разового. Эти ходатайства судом были отклонены.

Также суд отклонил ходатайство адвоката Дмитрия Ревы Виталия Погосяна об отпущении его подзащитного под залог, а также обнародовании в суде заявления о преступлении относительно Д. Ревы во время досудебного следствия, которое подано в Печерский суд Киева.

Коллегия судей Индустриального районного суда частично удовлетворила ходатайство В. Погосяна о привлечении к судебному следствию новых свидетелей — 4 работников правоохранительных органов, которые проводили обыск в квартире Д. Ревы во время его задержания.

Суд также поручил государственному обвинению проверить факты, заявленные адвокатами о том, что подсудимых плохо кормят в СИЗО.

Адвокат В. Погосян сообщил корреспонденту УНИАН, что вчера вечером после судебного заседания подсудимым в СИЗО «выдали по банке кильки, треть буханки хлеба и масло». «То же сегодня утром перед судом. Это что нормальное питание?» - заявил защитник.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска раздались четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

Задержанные по делу Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.