Милиция возбудила уголовное дело по факту событий на Говерле

Милиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами Украины, установленными на Говерле.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, по результатам проведенной работниками УМВД совместно с Управлением СБУ и прокуратурой области проверки, а также на основе результатов осмотра места происшествия, следственное подразделение УМВД возбудило уголовное дело по факту “грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью».

Как сообщалось, накануне Евразийский союз молодежи заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле – самой высокой горе на территории Украины и переименовании вершины на пик Сталина.

20 октября и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины установила лиц, которые совершили надругательство над государственной символикой Украины на горе Говерла.

По его словам, это трое молодых людей, которые принадлежат к запрещенной в Украине организации Евразийский союз молодежи.

Кроме того, СБУ получены материалы, которые свидетельствуют, что этим позорным поступком координировали с территории России руководители ЕСМ Павел ЗАРИФУЛИН и Александр ДУГИН, которым с июня прошлого года на 5 лет запрещен въезд в Украину.