Узбекистан увеличит объем поставки газа в Казахстан на 40%

Об этом сообщил РИА Новости в среду представитель департамента ТЭК кабинета министров Узбекистана.

"На минувшей неделе стороны обсудили вопросы газового сотрудничества, достигнута договоренность об увеличении поставок до 3,5 миллиарда кубометров ежегодно", - сказал представитель правительства.

Он уточнил, что хозсубъекты двух страны - национальная холдинговая компания (НХК) "Узбекнефтегаз" и АО "КазТрансГаз" договорились о поставках природного газа в южные регионы Казахстана в общем объеме 3 миллиарда кубометров газа по магистральным газопроводам "Бухара-Ташкент-Бишкек-Алма-Ата" и "Газли-Шымкент".

В декабре 2007 года "Узбекнефтегаз", "КазТрансГаз" и российский "Газпром"подписали соглашение о встречных ограниченных поставках (СВОП) газа. В соответствии с соглашением, "Газпром" приобретает природный газ в Узбекистане и передает его казахской стороне. В свою очередь "КазТрансГаз" возвращает природный газ "Газпрому" в том же объеме и по той же цене.