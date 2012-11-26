Посол: Азербайджан начнет экспортировать в Украину свой газ в 2017 году

Поставки начнутся с 2 млрд кубометров и постепенно достигнут 5 млрд кубометров, отметил он.

Как сообщает газета «Коммерсантъ Украина», №192 (1682), по его словам, эти объемы главным образом будут поставляться по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Это будет не только азербайджанский, но и туркменский газ. «Хотя есть и другие варианты. В частности, поставки сжиженного газа через Черное море», - сказал он. Посол также рассказал о заинтересованности Азербайджана в совместном с Украиной инвестировании в освоение шельфа Черного моря. "Мы имеем огромный опыт и оборудование для бурения на большой глубине", - объяснил он.

Официально в Минэнерго не комментируют сокращение поставок газа в Украину. Однако неофициально источник в министерстве сообщил газете, что на начальном этапе газ из Азербайджана будет поставляться через LNG-терминал. «Пока Турция и Азербайджан не приступили к реализации конкретных маршрутов доставки газа на европейский рынок. И даже если не приступят, у нас есть план получения азербайджанского газа. Через два года мы планируем запустить плавучий терминал, позволяющий импортировать газ в страну, а к концу 2016 года достроить стационарный, - сказала собеседник. - Мобильный терминал к тому времени можно будет переместить в Грузию и использовать для сжижения азербайджанского газа». Более того, по данным источника в Минэнерго, в перспективе Украина готова инвестировать средства в строительство терминала по сжижению газа на территории Грузии.

Директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что азербайджанский газ сегодня наполовину дешевле российского. «Но даже если эта стоимость вырастет, и Азербайджан начнет опираться в контрактах на формулу цен, по которым экспортируют сжиженный газ страны Персидского залива, это все равно будет на треть ниже специальной цены, по которой нам продает топливо «Газпром»», сказал Д.Марунич.

Как напоминает газета, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Украины Виктор Янукович в 2011 году подписали меморандум о поставке газа с месторождения Шах-Дениз в Украину. В этом году Украина направила консорциуму по разработке Шах-Дениз предложение использования украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа при поставке газа с месторождения в Европу по Трансанатолийскому газопроводу. Это предложение - часть плана Украины по снижению стоимости импортного газа. Так, в ноябре, впервые с 2006 года, «Нафтогаз» начал получать газ не только от «Газпрома». Поставки были начаты немецкой RWE, причем цена этого топлива на 40-70 долл дешевле, чем российского.

22 ноября В.Янукович заявил, что в следующем году «Нафтогаз» сократит импорт газа из России до 18 млрд кубометров вместо предписанных соглашением от 19 января 2009 года 32 млрд кубометров. «У нас есть единственный рычаг воздействия на ситуацию - и дальше сокращать объемы закупки российского газа», - подчеркнул В.Янукович.