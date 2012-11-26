Вооруженные грабители напали на АЗС: взрывчаткой ранен милиционер

В г. Гайсин Винницкой области 26 ноября около 3-х часов ночи двое неизвестных мужчин в масках зашли на АЗС и, угрожая применением оружия, завладели деньгами в сумме 2 тыс. грн.

Об этом сообщает СОС УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, работник автозаправки нажал тревожную кнопку и на его вызов сразу же прибыл наряд государственной службы охраны в составе двух человек.

Во время задержания злоумышленников работник милиции получил ранение в руку от взрыва самодельного взрывного устройства, который нападавшие бросили в сторону милиционеров.

Напарник государственного охранника применил табельное огнестрельное оружие, однако преступникам удалось скрыться с места совершения преступления.

По данному факту следственным отделом милиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 и ст.348 Уголовного кодекса Украины.

Работники милиции принимают все необходимые оперативно-поисковые меры, направленные на установление и задержание злоумышленников.