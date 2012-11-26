Милиция говорит, что у нее есть свидетели самоубийства Мазурка
У милиции есть все доказательства того, что подозреваемый в убийстве трех охранников ТЦ "Караван" Ярослав Мазурок покончил с собой. Среди прочего, это и слова свидетелей.
Об этом в интервью сообщил глава МВД Виталий Захарченко, пишет ТСН.
"Фактов у нас несколько. Граждане, выгуливавшие собаку, случайно наткнулись на труп. Других следов на месте происшествия обнаружено не было. С момента обнаружения трупа и до прибытия милиции прошло не много времени", - сообщил министр.
По его словам, у правоохранителей есть свидетель, который сообщил о том, что видела одинокого мужчину, сидящего на бревне.
"Она отошла на несколько метров и услышала выстрел. Но возвращаться к тому месту не стала", - отметил Захарченко.
Эксперты говорят, что есть все признаки самоубийства, отметил министр.
"Входное отверстие шаровой раны с правой стороны головы и следы от выстрела из пистолета (пороховые газы) на руке этого человека", - добавил он.