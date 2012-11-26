Самолет Харьков - Киев совершил аварийную посадку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного аэропорта «Харьков», чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 25 ноября, после того, как самолет Ан-148, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины», в 7.25 вылетел из аэропорта и взял курс на Киев.

«Подлетая к Киеву, командир воздушного судна сказал, что по техническим причинам самолет вынужден вернуться в Харьков. Представитель авиакомпании сообщил, что бортовой компьютер воздушного судна выдал ошибку о неисправности топливного насоса. Именно это и стало причиной возвращения самолета в Харьков, который приземлился там в 7.55», - говорится в сообщении.

Пассажиры были отправлены в Киев следующим рейсом авиакомпании МАУ в 18.00, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) - ведущая украинская компания, основанная в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ - пассажирские и грузовые перевозки. Флот МАУ состоит из двух десятков самолетов «Боинг-737» разных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).