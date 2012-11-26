Последний день осени подарит тепло - до 15°

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра МЧС Украины Анатолий Прокопенко.

По его словам, самым теплым днем должно стать 30 ноября: 0-4 градуса ночью и 9-15 днем.

27 ноября небольшой дождь и мокрый снег прогнозируются лишь ночью в северо-восточных и восточных областях, ночью и утром на юге Украины туман, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, в Карпатах днем отдельные порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью будет составлять от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.

28-29 ноября существенных осадков не ожидается, местами туманы. Температура будет составлять 0-5° тепла ночью и 4-9° тепла днем.

30 ноября и 1 декабря, сообщил А.Прокопенко, временами дожди, в Карпатах и восточных областях 1 декабря с мокрым снегом.

Кроме того, начиная с 1 декабря, в западных, северных и в большинстве центральных областей произойдет снижение температуры на 3-6 градусов.

«В дальнейшем произойдет существенное изменение погодных условий, мы ожидаем неблагоприятные погодные условия: дожди будут постепенно переходить в мокрый снег и снег», - сказал А.Прокопенко и добавил, что произойдет похолодание до 2-8 градусов мороза, местами до минус 10-12° ночью, и до 0-6° мороза днем.