Юристы: Украине могут грозить миллиардные штрафы от Газпрома

Претензии российского монополиста «Газпрома» к НАК «Нафтогаз Украины», по предварительным расчетам, в 2012 году могут достигнуть $2,7 млрд в случае, если «Нафтогаз» импортирует лишь 27 млрд куб. м, а не 33,28 млрд. куб. м (допустимое минимальное количество газа, исходя из действующего контракта). То есть недобор может составить 6,28 млрд. куб. м газа.

Об этом пишут эксперт-юристы в статье для ZN.UA.

Что касается возможных штрафов за недобор уже в следующем, 2013 году, то при сокращении импорта газа до 24,5 млрд куб м (о чем недавно объявил министр Бойко), штраф может составить около $3,8 млрд (при недоборе в 8,78 млрд. куб. м).

Большие исковые претензии «Газпром» сможет предъявить «Нафтогазу», если будет импортировано только 20 млрд куб. м (такого развития событий не исключил заместитель предправления «Нафтогаза» Вадим Чупрун). В таком случае штраф грозит в размере около $5,7 млрд.

Сумма возможного штрафа рассчитана, исходя из цены $430 за 1 тыс. куб. м газа.

Если такие планы (сокращение импорта российского газа) будут воплощены в жизнь, то очевидно, что «Газпром» предъявит «Нафтогазу» претензии по оплате неотобранного в 2013 году объема газа согласно положению «бери или плати» контракта (если только «Нафтогаз» и «Газпром» по взаимному согласию не урегулируют вопросы, связанные с уменьшением объема отбора газа), резюмируют юристы.

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Вместе с тем, по словам экспертов, в текущем году импорт в Украину российского газа, при условии сохранения темпов отбора газа на уровне хотя бы 2011 года, может превысить объем, который Украина должна оплатить в любом случае — 33,28 млрд. куб. м (допустимое минимальное количество газа, исходя из действующего контракта покупки-продажи природного газа в 2009—2019 годах, заключенного между «Нафтогазом» и «Газпромом» 19 января 2009 года). Что автоматически снимает вопрос выставления «Газпромом» штрафа «Нафтогазу».

По данным Госстата, по итогам девяти месяцев в Украину импортировано 24,6 млрд куб. м (причем предназначенного как для «Нафтогаза», так и для компании Ostchem Holding Limited).