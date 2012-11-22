НБУ будет бороться с валютчиками вместе с милицией и налоговой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков.

“В данной ситуации мы прежде всего будем акцентировать внимание и МВД, и налоговой на то, где, по нашему мнению могут проходить недобросовестные, спекулятивные операции с валютой на черном рынке”, - сказал Ю.Горшков.

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По его словам, основная цель создания этого Комитета — защита простых граждан от спекулятивных действий недобросовестных участников рынка.

“Мы готовы пресекать те действия, которые направлены на расшатывание курса национальной валюты... Мы считаем, что настало время для достаточно решительных действия по пресечению спекуляций наличной валютой”, - резюмировал Ю.Горшков.