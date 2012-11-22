Экс-чиновник думает, что власть блефом выманивает валюту у людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола «Станет ли 2013 год шансом для украинской экономики ?» в Институте Горшенина.

“Я глубоко убежден, что этот законопроект никто не собирался принимать в принципе. В действительности это была провокация со стороны власти, провокация очень простого характера, к ней, кстати, прибегали не только в Украине, есть мировая практика. Суть ее очень простая: напугать на сегодняшний день людей, которые, по разным оценкам, имеют приблизительно 70 млрд долларов в карманах, где-то хранят в трехлитровых или других форматов банках”, - сказал И.Уманский.

По его мнению, перспективой этих действий является желание спровоцировать население продавать наличную валюту.

“И еще же не факт, что по рыночному курсу. Кстати, им нужно было еще сказать, что это будет по официальному курсу Национального банка, и тогда эффект был бы полный”, - подчеркнул бывший и. о. министра финансов.

В связи с этим он отметил, что многие люди начали продавать валюту, и это привело к определенному укреплению гривни.

“Но на очень короткий период. Я думаю, что люди сориентируются и очень быстро поймут, что их банально обманули”, - подчеркнул И.Уманский.

Также он отметил, что в целом административные меры по укреплению национальной валюты могут дать лишь небольшой кратковременный эффект. Говоря о последующей судьбе этого законопроекта, эксперт сказал: ”Будут поддерживать эту интригу определенное время”.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Проектом закона предусмотрено, что в случае его принятия он вступит в силу через 60 дней после официального обнародования.

15 ноября директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила, что введение 15% налога с продажи наличной валюты еще нуждается в обсуждении.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение указанного законопроекта на неопределенное время.