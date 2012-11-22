В списке эмоциональных стран Украина плетется в хвосте (опрос)

Как пишет news.ru, о богатой эмоциональной жизни сообщили 60% опрошенных жителей.

Сингапурцы же, несмотря на высокие экономические достижения и ВВП в размере 33,5 тыс. долларов на душу населения, не наслаждаются процветанием страны, а довольно скупо выражают свои эмоции. О том, что они испытывают ежедневно не менее десяти положительных и отрицательных эмоций, заявили лишь 36% жителей Сингапура. Этот показатель признан социологами самым низким в мире.

Исследователей интересовали как положительные эмоции типа удовольствия, улыбок, смеха, радости от учебы или познания, полноценного отдыха, так и отрицательные - гнев, стресс, печаль, физическая боль, беспокойство.

Второе место среди самых неэмоциональных стран было отдано Грузии и Литве - там об испытываемых чувствах, которые интересовали социологов, сообщили 37% респондентов. Украинцы в списке бедных эмоциями заняли третье место с результатом 38%. В одну группу с таким же процентом попали Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, развивающийся Мадагаскар и одна из беднейших и неразвитых стран мира Непал.

В числе самых эмоциональных стран, помимо Филиппин, фигурируют Сальвадор (57% опрошенных ежедневно испытывают разные чувства), Бахрейн (56%), Оман и Колумбия (по 55%). На пятом месте с результатом 54% - Чили, Коста-Рика, Канада, Гватемала, Боливия, Эквадор, Доминиканская Республика, Перу, Никарагуа и США.