Украинцы намерены сэкономить на новогодних подарках (опрос)

Согласно исследованию Deloitte, на них будет потрачено на 20% меньше, чем годом ранее, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Как отмечает издание, аудиторская компания Deloitte провела исследование в 18 странах мира, среди которых и Украина. В нашей стране в интернет-опросе приняло участие 796 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе, Львове, Николаеве и Сумах.

По сравнению с прошлым годом, праздничные затраты в Украине вырастут лишь на 0,5%, до 3684 грн на семью. Это один из самых низких показателей в Европе, где в среднем празднования обойдутся в 591 евро (6020 грн). Меньшие суммы планируют тратить лишь в Польше и Нидерландах. Впрочем, в ряде европейских стран затраты уменьшатся, а более всего планируют сэкономить в "кризисной" Греции («минус» 16,2%) и Португалии («минус» 13,5%).

Основным отличием нынешних праздников в Украине станет снижение стоимости подарков. Согласно опросу, затраты на подарки в среднем уменьшатся на 18,5%. Чаще всего украинцы будут дарить косметику, парфюмерию и сладости.

Участники рынка непродуктовой розницы считают такие данные излишне пессимистическими. «По нашим расчетам, сезонное изменение спроса декабря относительно ноября в нынешнем году будет лишь на 10% меньше, чем в 2011 году», - рассказал гендиректор сети «Алло» (продажа сотовых телефонов) Валерий Золотухин. А по оценкам гендиректора сети «Эльдорадо» Сергея Дрозда, рынок бытовой техники «как в целом по 2012 году, так и конкретно по декабрю» покажет нулевой рост по сравнению с 2011 годом.

«Сэкономленные» средства будут направлены на организацию праздничного застолья - согласно опросу, затраты на него вырастут на 27,7%. Такие прогнозы подтверждают и участники рынка.

Примечательно, что причиной такого роста затрат вовсе не может быть повышение цен на продукты питания. Согласно данным Госстата, по итогам января-октября 2012 года потребительские цены в целом снизились на 0,3%, а на продукты питания - на 2,7%. Рост цен был зафиксирован лишь на алкогольные напитки (+5,3%). Впрочем, в структуре инфляции в основном учитываются «социальные» продукты питания, в то время как для праздничного стола покупаются более дорогие продукты, цены на которые статистическим ведомством часто не отслеживаются.