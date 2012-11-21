МИД: Украинцы в результате теракта в Тель-Авиве не пострадали

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По сообщению Посольства Украины в Государстве Израиль, 21 ноября в 12.00 в центральном районе г. Тель-Авив был взорван пассажирский автобус. По предварительным данным, в результате террористического акта, по меньшей мере, 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

По информации Посольства, граждан Украины среди пострадавших в результате этого теракта нет.

Посольство Украины в Государстве Израиль продолжает отслеживать ситуацию с безопасностью в стране пребывания.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Тель-Авиве вблизи военной базы взорвался пассажирский автобус. По данным СМИ, в результате взрыва пострадали более 20 человек.

Ответственность за взрыв автобуса в Тель-Авиве взяла на себя радикальная палестинская группировка ХАМАС.