Милиционеры запрещают снимать себя на видео
Общественные активисты призывают руководство Министерства внутренних дел донести до ведома всех сотрудников законность видеофиксации действий милиционеров.
Как напомнил во время круглого стола представитель Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Евгений Крапивин, граждане имеют право фиксировать на видео действия работников правоохранительных органов, в частности, тех, с которыми они общаются. По его словам, это ранее подтвердили руководители Министерства внутренних дел.
Однако, отметил общественный активист, повседневная практика свидетельствует обратное. По словам Е.Крапивина, его личный мониторинг работы милиции в Киеве, Харькове и Луганске показал, что приблизительно 60% милиционеров запрещают себя снимать. «Ситуация иногда доходит до абсурда, когда милиционер говорит: я лично запрещаю вам снимать», – сказал активист.
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В связи с чем он отметил, что работа органов милиции должна быть унифицирована. По его словам, если руководство МВД сказало, что снимать можно, то об этом должны знать все сотрудники и не запрещать такие действия.