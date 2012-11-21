Милиционеры запрещают снимать себя на видео

Как напомнил во время круглого стола представитель Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Евгений Крапивин, граждане имеют право фиксировать на видео действия работников правоохранительных органов, в частности, тех, с которыми они общаются. По его словам, это ранее подтвердили руководители Министерства внутренних дел.

Однако, отметил общественный активист, повседневная практика свидетельствует обратное. По словам Е.Крапивина, его личный мониторинг работы милиции в Киеве, Харькове и Луганске показал, что приблизительно 60% милиционеров запрещают себя снимать. «Ситуация иногда доходит до абсурда, когда милиционер говорит: я лично запрещаю вам снимать», – сказал активист.

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В связи с чем он отметил, что работа органов милиции должна быть унифицирована. По его словам, если руководство МВД сказало, что снимать можно, то об этом должны знать все сотрудники и не запрещать такие действия.