В ГАИ угрожают сажать в тюрьму водителей, снимающих инспекторов на видео

Об этом Резников заявил в своем письме от 20 июля 2012 года в ответ на информационный запрос гражданина, сообщает infocar.ua.

Так, по словам Резникова, согласно ст. 307 ЦК человек имеет право требовать, чтобы его не записывали на видеокамеру. По мнению заместителя начальника УГАИ, если госавтоинспектор требует, чтобы его не снимали, а гражданин отказывается прекращать видеосьемку, то инспектор имеет полное право составить в отношении такого человека протокол по ст. 185 КУпАП, наказание за которое предусмотрено до 15 суток ареста в тюрьме.

Еще совсем недавно, руководство ГАИ давало официальные ответы, согласно которым ни один закон Украины не запрещает снимать работников ГАИ на видеокамеру. Об этом также идет речь в письме Министерства Юстиции Украины "О возможности осуществлять видеозапись общения с сотрудником ГАИ МВД Украины" в котором указано, что согласно ЗУ "О доступе к публичной информации", гражданин в любой незапрещенный способ имеет право фиксировать действия сотрудника милиции на собственную видеокамеру.