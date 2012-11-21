Суд отпустил под залог чиновника, которого месяц назад брали "с боем"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры в Ивано-Франковской области Людмила Гласова.

По ее словам, также суд обязал О.Гаркоту сдать загранпаспорта.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ и прокуратуры 9 октября задержали О.Гаркота после получения взятки в размере 30 тыс. долларов США.

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По данным пресс-центра СБУ, чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за выдачу справки о градостроительных условиях и ограничениях для строительства многоэтажного жилого дома в г. Ивано-Франковск.

Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело против депутата Ивано-Франковского городского совета Владимира Колковского, директора Департамента градостроения и архитектуры исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета О.Гаркота и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ч. 15, ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере).