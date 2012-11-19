За коррупционную схему задержан зам мэра Мелитополя

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, заместитель мэра требовал и получал деньги от перевозчиков за разрешение работать на маршрутах без договоров и защиту от последствий проверок маршрутов.

Прокуратурой области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч.2 УК Украины (получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством взятки), наказывается лишением свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, на прошлой неделе был задержан начальник коммунального предприятия Мелитополя, занимающегося пассажирскими перевозками, с 18 тыс. грн которые, по его словам, предназначались для передачи заместителю мэра, задержанному сегодня.