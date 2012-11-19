Назначен новый начальник ГУБОП
22:47, 19 ноября 2012Общество
1968 0
Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко назначил на должность начальника ГУБОП МВД Украины полковника милиции Станислава Рогозина.
Ранее С.Рогозин занимал должность заместителя начальника Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
По теме: У киевской милиции - новый начальник
С.Рогозин сменил на этой должности Валерия Коряка, который стал начальником ГУ МВД Украины в городе Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter