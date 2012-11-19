Назначен новый начальник ГУБОП

22:47, 19 ноября 2012
Общество
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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко назначил на должность начальника ГУБОП МВД Украины полковника милиции Станислава Рогозина.

Ранее С.Рогозин занимал должность заместителя начальника Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

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С.Рогозин сменил на этой должности Валерия Коряка, который стал начальником ГУ МВД Украины в городе Киеве.

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