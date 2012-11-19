На украинских предприятиях стало на 13% меньше вакансий

Потребность украинских предприятий в замещении вакантных должностей в январе-сентябре 2012 года составила 76,6 тыс. человек, что на 13% меньше показателя 2011 года. Об этом сказано на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, наибольший показатель потребности в работниках зафиксирован в промышленности, в том числе перерабатывающей, – 23,1 тыс. человек (88,2% по сравнению с 2011 годом). Наименее востребованы работники в сфере финансов - 0,7 тыс. вакантных мест (40,9% по сравнению с 2011 годом).

Вместе с тем, тенденцию к росту числа вакансий демонстрируют сферы гостиничного бизнеса и государственного управления. Потребность работников в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса составила 1,7 тыс. человек (104% по сравнению с 2011 годом), в сфере государственного управления – 10,6 тыс. человек (108,6% по сравнению с 2011 годом).

Как сообщал УНИАН, в Украине конкурс на одно рабочее место в октябре составил 5,7 человек. По данным Госстата, уровень безработицы в Украине в октябре 2012 года снизился по сравнению с сентябрем на 0,1% – до 1,4%. Количество безработных составило 399,9 тыс. человек. При этом пособие по безработице получают 288,4 тыс. человек. Средний размер пособия составляет 993 грн.