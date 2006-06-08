Ограничивать валютное кредитование населения нецелесообразно

Ограничение кредитования населения в иностранной валюте является нецелесообразным. Такое мнение высказал советник министра экономики Украины Сергей ЯРЕМЕНКО в четверг в ходе презентации проекта «ТОП-100. Лучшие компании финансового сектора».

Как передает корреспондент УНИАН, С.ЯРЕМЕНКО отметил, что в случае введения ограничения будет невостребованной пассивная база, сформированная в инвалюте. Таким образом, считает советник, валютные риски будут перенесены на банки, что может иметь негативные последствия для экономики в целом. Между тем, С.ЯРЕМЕНКО считает, что клиенты банков являются более стойкими к валютным рискам. «Если рассматривать вопрос в макроэкономической плоскости, то у них (клиентов - УНИАН) кроме финансовых, есть и другие активы - оборудование, недвижимость и др. Банки же имеют лишь финансовые активы и, в случае валютных рисков, у них возникнут проблемы, что повлечет за собой проблемы во всей экономике страны», - сказал С.ЯРЕМЕНКО.

В свою очередь руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ отметил, что сейчас речь не идет об ограничении валютного кредитования, Нацбанк лишь рассматривает возможность реакции на рост рисков невозвращения валютных кредитов и долларизации экономики. О каких-либо конкретных сроках радикальных действий НБУ по этому вопросу пока не известно.

В.ЛИТВИЦКИЙ отметил: «Я буду советовать занять позицию - подождать и посмотреть. Мы должны посмотреть на развитие событий - какой приток валюты, какой отток, как ведет себя текущий счет платежного баланса, и в зависимости от этого принимать решение».

При этом он подчеркнул, что в любом случае не может быть и речи о каких-либо ограничениях валютного кредитования экспортно-импортных операций, для оплаты услуг здравоохранения и образования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил о своем намерении ввести ограничение на кредитование физических лиц в валюте. Причиной своих действий НБУ называет желание избежать возможных рисков при валютном кредитовании, учитывая то, что население получает свои доходы в гривне.