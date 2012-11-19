У Мазурка нашелся последователь: в Донецке ножом в грудь ударил охранника

Как сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, от дежурного государственной службы охраны в Ворошиловский райотдел милиции г. Донецка поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре «Золотое кольцо» сработала «тревожная кнопка».

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный нанес ножевое ранение 31-летнему сотруднику охраны торгового центра.

По словам правоохранителей, продавец копи-центра, расположенного в подземном переходе, заметила, что неизвестный гражданин пытается похитить деньги из стола. Женщина подняла крик, прибежали охранники, которые задержали незнакомца и провели в комнату охраны.

Там злоумышленник инсценировал плохое самочувствие и один из охранников вывел его из подземного перехода на воздух. Присев, имитируя рвотный рефлекс, подозреваемый неожиданно ударил сотрудника охраны ножом в грудь, и быстро скрылся в подземном переходе.

Потерпевший был доставлен в больницу и прооперирован. Медики диагностировали проникающее колото-резаное ранение с повреждением левого легкого и левой доли печени.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска Ворошиловского и Буденновского райотделов милиции. Им оказался 31-летний безработный житель Донецка, в 2007 году судимый за кражи, а также являющийся подсудимым на момент совершения преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 15 ч.1 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).