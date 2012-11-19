Эта неделя будет туманной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского гидрометцентра МЧС Николай Кульбида.

По его словам, практически всю неделю на территории Украины будет без осадков, лишь 21-22 ноября возможны небольшие дожди.

Также, заметил Н.Кульбида, будут наблюдаться утренние туманы, которые, впрочем, днем достаточно быстро будут рассеиваться. Таким образом, добавил директор Укргидрометцентра, это явление не будет представлять угрозу для участников дорожного движения.

Что касается температурного режима, то он сохранится практически на уровне минувшей недели. Ночью температура будет 0-4°С мороза, днем – от 1 до 6 градусов тепла. Теплее всего будет в Крыму, где температура будет достигать 8°С.