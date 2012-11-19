ЕС замораживает проект помощи безработным в семи странах союза

«Бюджетному комитету пришлось отложить голосование по утверждению Европейским фондом глобализации средств на помощь Австрии, Дании, Испании, Италии, Румынии, Финляндии и Швеции, поскольку Совет ЕС не согласовал проект о внесении поправок в бюджет 2012 года, – приводит Euromag со ссылкой на ИТАР-ТАСС заявление еврочиновников. – Если на переговорах не будет найдено решение по дефициту бюджета на 2012 год, то и в 2013 году эти средства будут заблокированы».

Напомним, что ранее планировалось направить 25 млн евро на оказание финансовой помощи более чем 5 000 человек, лишившихся работы в семи странах ЕС.

Однако принятие этого решения заблокировала комиссия по бюджету Европарламента, которая сочла его обсуждение бессмысленным в нынешних условиях.