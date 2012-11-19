Пресс-конференция "1025-летие Крещения Руси: совместное празднование в Украине, России, Беларуси (2013 г.) "

22 ноября в 12.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему:"1025-летие Крещения Руси: совместное празднование в Украине, России, Беларуси (2013 г.) "

В пресс-конференции примут участие организаторы ежегодных празднований ко Дню Крещения Руси: депутат Киевского городского совета, член Правления международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко; рок музыкант, руководитель международной общественной организации "День Крещения Руси" Олег Карамазов; академик, директор Института археологии Национальной академии наук Украины Петр Толочко; генеральный директор студии «Бабич дизайн» группы компаний «Star Media» Валерий Бабич; член Исполкома Национального Олимпийского комитета Украины, призер Олимпийских игр Александр Крикун.

Кроме того, в пресс-конференции примут участие специальные гости - известные политологи, журналисты, общественные деятели.

Участники пресс-конференции расскажут о новом, международном формате празднования Дня Крещения Руси; о сборе общественных инициатив по созданию программы празднования; о работе совместного международного комитета, который будет создан из представителей Украины, России и Беларуси.

На пресс-конференции будут представлены проекты, приуроченные к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Участники пресс-конференции расскажут о съемках фильма о Крещении Руси.

Состоится презентация проекта строительства Храмового комплекса в честь крестителя Руси – святого равноапостольного князя Владимира. Комплекс будет построен в Киеве, на берегу Днепра, у подножья Киево-Печерской лавры, в традициях древней Руси и Византии. В его структуру войдут: храм-крестильня, колокольня, музей Православия, диорама Крещения Руси. Вкруг храма-крестильни будут устроены христианские крещенские купели - по аналогу купелей на Святой Земле, в реке Иордан.

Аккредитация СМИ - на месте по журналистским удостоверениям.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля (по церковному календарю - День памяти равноапостольного князя Владимира (960 - 1015), крестившего Русь). В Украине праздник стал государственным с 2008 года, в России - с 2010 года.