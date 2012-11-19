Завтра в Украине - от 8° мороза до 12° тепла
12:46, 19 ноября 2012Общество
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Во вторник, 20 ноября, в Украине облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром - местами туман, слабый гололед.
Ночью и утром - туман. Фото poeziipentrucopii.com
Ветер, преимущественно, юго-восточный, 3-8 м/с.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях – 8-3° мороза, на побережье морей - 2-7° тепла; днем в Украине - 1-6° тепла, на Закарпатье и в Крыму - 7-12°.
По Киевской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - от 3° мороза – до 2° тепла, днем - 1-6° тепла.
По г. Киеву облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 3-5° тепла.
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