В Киеве 11 работников метро украли 1,2 миллиона из автоматов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, инспектор и 10 старших кассиров станции метро с марта 2010 года по сентябрь 2011 года (19 месяцев) присваивали средства, которые платили пассажиры через автоматы для пополнения счета проездных карточек. Инспектор договаривалась с каждой кассиршей отдельно и ни одна из 10-ти не знала о преступных деяниях другой. Впрочем, информация о количестве денег в каждом таком автомате ежедневно дублировалась на центральном сервере управления и расчетов автоматизированной системы метрополитена. Злоумышленники об этом не знали, а администрация метрополитена длительное время не проверяла соответствие данных центрального сервера сведениям в книгах инкассации автоматов.

За 19 месяцев таким образом они украли почти 1,2 млн. грн.

Инспектору станции метро «Минская» инкриминируется присвоение денежных средств в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Кассирши станции метро обвиняются в присвоении денежных средств в крупных размерах и служебном подлоге в зависимости от размера похищенных денег каждой (ч. 3, 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины).

Уголовным кодексом Украины за присвоение денежных средств в особо крупных размерах предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, а за присвоение денежных средств в крупных размерах - лишение свободы сроком до 8 лет.