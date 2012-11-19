Jaguar впервые в истории построит завод в Китае

Британская компания-производитель автомобилей класса люкс заявила, что совместное предприятие будет организовано с автомобильным производителем Chery, а сам завод будет построен недалеко от Шанхая. Общий объем инвестиций в совместное предприятие превысит 1 млрд. фунтов ($ 1,6 млрд).

Завод также будет производить совместные марки автомобилей ориентированных на китайский рынок. В сообщении компании отмечают, что китайское правительство уже согласовало новое партнерство. Новый завод, скорее всего, будет построен до 2014 года.

Как сообщал УНИАН, «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) намерен расширить сотрудничество с Китаем, в частности создать в этой стране совместное производство.

Об этом заявил исполнительный директор ХТЗ Сергей КАЛИНИН, подводя итоги рабочего визита на завод делегации Министерства иностранных дел Украины.

По его словам, ХТЗ является ориентированным на внешние рынки предприятием, и сегодня на экспорт уходит 80% продукции на сумму около 300 млн. грн. в год.