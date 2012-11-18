Дэниел Крейг сыграет Бонда еще в двух фильмах за кругленькую сумму

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по фильмам об агенте разведки Джеймсе Бонде, подписал контракты на работу в двух новых сериях Бондианы на 31 миллион фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов), пишет в воскресенье газета Sunday Times.

Продюсер Бондианы Майкл Уилсон в конце 2011 года заявил, что намерен пригласить Д.Крэйга сыграть в восьми фильмах об агенте 007 - это еще пять картин в дополнение к уже вышедшим с его участием «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008) и «007: Координаты «Скайфолл» (2012).

Выход нового приключенческого боевика намечен на осень 2014 года, еще один фильм будет снят в 2016 году. Гонорары Д.Крэйга ставят актера на один пьедестал с самыми высокооплачиваемыми актерами Голливуда, такими как Том Круз и Леонардо Ди Каприо.

Ранее 44-летний актер получал за главные роли в фильмах о Бонде более скромные суммы - 3 миллиона долларов за «Казино Рояль» и 7 миллионов за «Квант милосердия». К примеру, его предшественник Пирс Броснан за свои две последних роли агента 007 получил 12 миллионов («И целого мира мало») и 16,5 миллионов долларов («Умри, но не сейчас»).

Вместе с тем за свою последнюю роль в фильме «007: Координаты «Скайфолл» Д.Крэйг получил более солидную сумму - 17 миллионов долларов. Вышедший в 2012 году 23-й фильм о приключениях вымышленного суперагента приурочен к 50-летию Бондианы и получил преимущественно положительные отзывы критиков, отмечает РИА Новости.