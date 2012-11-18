Харьковская СЭС сняла с реализации 9 тонн опасных продуктов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

Специалисты СЭС за прошлый месяц осуществили 1,3 тысяч проверок. Из 350 обследованных объектов пищевой промышленности, общественного питания, торговли, нарушения санитарных норм обнаружено на 122 (35,4%) объектах, из 27 обследования водопроводных сооружений во время 11 (40,7%) обнаружены нарушения, с 931 обследованных учебных и оздоровительных заведений для детей на 330 объектах зафиксированы нарушения санитарных норм (35,5%).

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За месяц на нарушителей санитарного законодательства СЭС наложила свыше 505 штрафов на сумму почти 72,6 тыс грн. За реализацию недоброкачественной продукции применено штрафных санкций на сумму свыше 9 тыс грн, прекращено эксплуатацию 21 объекта повышенного эпидемического риска.