Возбуждено уголовное дело против судмедэкспертов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области со ссылкой на прокурора области Руслана Белоконя, 12 ноября в Сумах возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, должностными лицами Сумского бюро судмедэкспертизы по ч.2 ст.364 УКУ, которая предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Такому наказанию эксперты могут подвергнуться за несоответствующие действительности выводы о причине смерти 32-летнего сумчанина А.Ходакова, умершего в Ковпаковском райотделе милиции. По мнению сумских экспертов, он умер от острого панкреатита, причем такой вывод они сделали не только при первичной, но и при комплексной экспертизе – и подписали это заключение впятером.

«Если бы прокуратура области не приглашала дважды специалистов Главного бюро СМЭ из Киева, смерть А.Ходакова от болевого шока при избиении осталась бы безнаказанной», - подчеркнул Р. Белоконь.

Также прокурор Сумской области сообщил, что правоохранители, подозреваемые в избиении А. Ходакова, намеренно затягивают ознакомление с материалами уголовного дела, которое только после этого может быть передано в суд. Прокуратура была вынуждена обратиться в суд с просьбой установить график знакомства подозреваемых с делом, который устранил бы затягивание его передачи в суд.

Также Р. Белоконь опроверг распространенную некоторыми СМИ со слов защитников информацию об объявленной подозреваемыми голодовке. По его словам, он ежедневно получает информацию от пенитенциарной службы о происшествиях в СИЗО, исправительных колониях, поселениях, изоляторах временного содержания и т.д., и за последнее время ни один заключенных не объявлял о своей голодовке.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Ковпаковском райотделе милиции Сум А. Ходаков умер во время беседы с оперативными работниками. Выводы первичной судмедэкспертизы, проведенной местными экспертами, свидетельствовали, что смерть сумчанина наступила в результате интоксикации и острого панкриатита. Однако как заявил прокурор Сумщины, «согласно выводам экспертизы сотрудников Главного бюро судебно-медицинских экспертиз при Министерстве здравоохранения Украины, смерть наступила от травматического шока, вызванного многочисленными телесными повреждениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей». По словам прокурора, после получения результатов экспертизы трех сотрудников милиции, которые проводили «беседу» с умершим, задержали, а суд применил к ним меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии в отношении правоохранителей возбудили уголовное дело.