В Украине может появиться китайский банк

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В рабочей встрече с украинской стороны принимали участие председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов, министр финансов Юрий Колобов, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий, председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Проскуряков, народный депутат Украины Олег Малич, другие официальные лица.

«Стороны обсудили возможность поступления инвестиций в банковскую сферу Украины, в частности, речь шла о создании в Украине банка с привлечением капитала китайских инвесторов, о расширении сотрудничества с китайскими банками и т.д.», - говорится в сообщении регулятора.

Главная цель встречи - обсуждение новых совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и строительства инфраструктурных объектов.

Дэвид Чоу, один из самых влиятельных китайских бизнесменов, владелец группы компаний инвестиционного направления в различных отраслях экономики, политический и общественный деятель, вице-президент Совета внешней торговли Китая, заверил украинских чиновников в своем желании вести бизнес в Украине. В частности, он высказал заинтересованность в промышленной отрасли, в области добычи минеральных ресурсов, в сельском хозяйстве, строительстве инфраструктурных объектов и в банковской системе.