В России рассказали, когда может начаться серийное производство Ан-70

Серийное производство военно-транспортных самолетов Ан-70 в РФ начнется не ранее 2015 года в связи с недостатком финансирования, сообщил в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщает РИА Новости, в 2011 году командующий военно-транспортной авиацией ВВС РФ Виктор Качалкин заявил, что Ан-70 с 2014 года начнут поступать для нужд армии. В начале июня 2012 года Анатолий Сердюков, занимавший тогда пост министра обороны РФ, уточнил, что поступление Ан-70 в войска ожидается, скорее всего, не ранее 2015 года.

"Уже сейчас ясно, что серийное производство Ан-70 в Казани не сможет начаться ранее 2015 года, даже есть вероятность, что оно будет перенесено на 2016 год", — сказал собеседник агентства, пояснив, что перенос связан с недостатком финансирования.

Сборка самолета, по его словам, будет происходить на территории Казанского авиационного производственного объединения (КАПО) в кооперации с украинской стороной, которая будет создавать для Ан-70 крылья и двигатели.

Собеседник агентства отметил, что ряд иностранных государств уже заинтересовалось самолетом. "Насколько я знаю, около пяти иностранных государств уже проявляли интерес к этой модели, готовятся предварительные договоры", — добавил источник.

Кроме того, он заметил, что никакие вопросы по поводу передачи интеллектуальной собственности от Украины РФ на сегодняшний день не ведутся. "Все договоры заключены, и вопрос по передаче интеллектуальной собственности уже не стоит", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. По своим характеристикам он призван обеспечивать доставку практически всей номенклатуры армейского вооружения и военной техники общим весом 35-47 тонн на расстояние до 5,1 тысячи километров, с крейсерской скоростью 700-750 километров в час.

Самолет в качестве десантного судна может доставлять к целям 300 военнослужащих, а как санитарный вариант — эвакуировать свыше 200 раненых. Он может использовать и бетонные ВПП, и грунтовые площадки длиной 600-700 метров. Бортовые приборы позволяют использовать Ан-70 автономно на необорудованных аэродромах, без использования каких-либо специальных наземных средств.

Стоимость одного Ан-70 оценивается в 67 миллионов долларов. Он предназначается для замены морально и технически устаревшего Ан-12.