Официальный курс валют на 16 ноября

04:00, 16 ноября 2012
Общество
3129 0

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 15 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1019.5871 (на 15 ноября – 1017.1892)

10 RUR – 2.5221 (на 15 ноября – 2.5193)

Все курсы валют на 16 ноября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter