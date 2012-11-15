В 2012 году в армии совершили рекордное количество прыжков с парашютом

Об этом заявил Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин 15 ноября 2012 года, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, этот показатель в два с половиной раза больший за прошлогодний (в 2011 году было совершено свыше 15 тысяч прыжков) и свидетельствует о том, что в Вооруженных Силах Украины постоянно проводятся мероприятия по усовершенствованию боевой выучки личного состава, что дает украинской армии реальной силы и профессиональности.

Также он подчеркнул, что внедрение новых и модернизированных образцов вооружения, военной техники и оборудования стало особенностью боевых учений 2012 года.

«Научный и технологический потенциал отечественных предприятий позволит внедрять новейшие образцы парашютных систем, повышая таким образом, прежде всего, боеспособность подразделений высокомобильных десантных войск и войск спецназначения», – отметил Дмитрий Саламатин.

В частности, во время учений «Перспектива-2012» военнослужащие высокомобильных десантных войск выполняли прыжки исключительно с применением новейших парашютных систем типа «Крыло» отечественного производства, позволяющих выполнять прыжки с высоты до 4 тысяч метров, также были испытаны украинские системы десантирования боевой техники.

«Руководствуясь поручением Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Федоровича Януковича, руководство оборонного ведомства планирует и в дальнейшем повышать качество и интенсивность подготовки военнослужащих», – подчеркнул Дмитрий Саламатин.