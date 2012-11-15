В Николаеве задержали четырех подозреваемых в убийствах валютчиков

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

По данным милиции, 13 ноября был задержан 33-летний мужчина, а на следующий день - 44-х, 37-ми и 23-летний члены группы.

Все подозреваемые — жители областного центра. Причастность задержанных к совершению убийств, в частности, подтверждают результаты проведенной ДНК-экспертизы.

В милиции уточнили, что на протяжении 2011-2012 годов на территории г. Николаева был совершен ряд убийств граждан, имевших отношение к деятельности, связанной с оборотом иностранной валюты.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД в Николаевской области установили и задержали лиц, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению указанных преступлений.

По месту жительства наркозависимого 33-летнего подозреваемого были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности также к совершению ряда краж на территории Николаева.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые следственные действия.