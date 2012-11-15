Одесса может поглотить Ильичевск, Южный и ряд других городов
Одесская мэрия и облгосадминистрация намерены вплотную заняться вопросом законодательного оформления Одесской агломерации.
Об этом заявил главный архитектор города Николай Базан, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, процесс оформления сложившейся агломерации вокруг Одессы сложный и длительный.
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«Процесс изменения границ длительный, и его надо поднимать на уровне Верховной Рады и Кабмина. И главный архитектор области Наталья Ерохина, и я выступаем за то, чтобы в кратчайшие сроки началось планирование территорий агломерации. И в области заинтересованы в комплексном решении проблемы, и городе», - цитирует Базана 048.ua.
В пример успешних агломераций на территории СНГ он навел Москву и Санкт-Петербург.
По данным издания "Таймер", в состав так называемой "Большой Одессы" могут войти города Ильичевск, Южный, Теплодар, Беляевка, Овидиополь, а также ряд пригородных поселков, в частности, Крыжановка, Фонтанка, Черноморское, Дальник, Хлебодарское, Александровка, Великодолинское, Авангард. Общая численность населения в агломерации составит около 1,2 миллиона человек.