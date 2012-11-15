Одесса может поглотить Ильичевск, Южный и ряд других городов

Об этом заявил главный архитектор города Николай Базан, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, процесс оформления сложившейся агломерации вокруг Одессы сложный и длительный.

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«Процесс изменения границ длительный, и его надо поднимать на уровне Верховной Рады и Кабмина. И главный архитектор области Наталья Ерохина, и я выступаем за то, чтобы в кратчайшие сроки началось планирование территорий агломерации. И в области заинтересованы в комплексном решении проблемы, и городе», - цитирует Базана 048.ua.

В пример успешних агломераций на территории СНГ он навел Москву и Санкт-Петербург.

По данным издания "Таймер", в состав так называемой "Большой Одессы" могут войти города Ильичевск, Южный, Теплодар, Беляевка, Овидиополь, а также ряд пригородных поселков, в частности, Крыжановка, Фонтанка, Черноморское, Дальник, Хлебодарское, Александровка, Великодолинское, Авангард. Общая численность населения в агломерации составит около 1,2 миллиона человек.