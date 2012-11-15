Эксперт: закон о либерализации рынка электроэнергии угрожает безопасности АЭС Украины

Об этом заявила директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, внедрение новой модели энергорынка приведет к резкому ухудшению финансового состояния всей ядерной отрасли. «У «Энергоатома» просто не останется денег на финансирование своих проектов», – сказала О.Кошарная.

По ее словам, ассоциация «Украинский ядерный форум» считает, что данный законопроект должен быть отозван, потому что он не подлежит доработке, в нем заложена принципиально неправильная идея с фондом распределения ценового дисбаланса, что приведет к банкротству «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, 6 июня текущего года в ВР был зарегистрирован законопроект «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Директор Центра взаимодействия с органами государственной власти НАЭК «Энергоатом» Константин Запайщиков выступил с критикой данного проекта отметив, что «существуют значительные риски недостаточного наполнения фонда распределения ценового дисбаланса. Обязательным плательщиком в этот фонд предполагается сделать «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». При этом средства этого фонда должны в полной мере финансировать перекрестные субсидии и расчеты с производителями электроэнергии по зеленому тарифу, вестись дотации для теплокоммунэнерго».

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.