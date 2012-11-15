Кабмин хочет снизить пошлины на автомобили и яхты

Об этом сказано в законопроекте №11423 “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины», опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, снижение льготных тарифных ставок также ожидается в сегменте моторных транспортных средств и оборудования для временного проживания людей (товарная категория согласно УКТВЭД 8703 23 11) – до 5% с 6%; в сегменте готовых или консервированных морепродуктов – ракообразных, моллюсков и водяных беспозвоночных (некоторая продукция товарной позиции согласно УКТВЭД 0306 и товарной подкатегории 1605 40 00 90) – до 15% с 20%; в сегменте приготовленных или консервированных плодов, орехов и других съедобных частей растений без добавления сахара и спирта (товарные подкатегории согласно УКТВЭД 2008 93 19 00, 2008 93 99 00 и 2008 99 99 90) – до 10% с 15%.

«Проект Закона разработан Минэкономразвития вместе с Гостаможслужбой с целью приведения законодательной базы Украины в соответствие с системой общепризнанных норм международного права, в частности, путем создания Таможенного тарифа Украины, в основу которого положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), построенная на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2012 (ГС-2012) и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза (КН ЕС), и во исполнение тарифных обязательств Украины в рамках членства в ВТО, которые зафиксированы в Протоколе о вступлении Украины в ВТО на 2013 год», - говорится в пояснительной записке.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины вынесло на обсуждение общественности проект изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе», предлагающий в два раза увеличить полные ставки ввозных пошлин на 7,4 тыс. товарных подкатегорий, что составляет 68% всей товарной номенклатуры.

5 июня 2012 года Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению богатства и предметов роскоши» (№10558), согласно которому предлагается облагать налогом квартиры общей площадью более 200 кв. м по ставке 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м (размер минимальной заработной платы на сегодняшний день составляет 1102 грн), другую недвижимость больших площадей, автомобили, суда, самолеты и вертолеты, ювелирные изделия и пр. Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко предлагал принять законопроект еще до конца 2012 года.