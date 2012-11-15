Милиция отказалась возбудить дело о похищении Развозжаева

Об сообщила советник по вопросам общественной информации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве Александра Маковская.

18 октября Л.Развозжаев, находясь украинской столице, подал в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявление о предоставлении ему убежища. На несколько минут он вышел из здания управления и исчез. Позже он оказался в России и сейчас содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Юристы общественной организации HIAS, партнера управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, подали в райуправление милиции заявление об исчезновении оппозиционера.

"Мы получили сообщение от Соломенского райуправления милиции о том, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)", - цитирует сообщение РИА Новости.

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По ее словам, милиция в своем ответе указывает, что Развозжаев легально пересек государственную границу и при прохождении паспортного контроля жалоб не высказывал.