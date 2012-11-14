Милиция объяснила, почему помешала почтить память "караванского стрелка"

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

"Около 12 часов 14 ноября группа граждан пыталась совершить противозаконные действия вблизи здания по ул. Луговой. Они пытались провести собрание с нарушением установленного порядка и установить какую-то доску на входе торгового центра "Караван". Охрана торгового центра не дала им такой возможности, поскольку никаких решений КГГА и комиссии по вопросам наименований и памятных знаков исполнительного органа Киевсовета по этому поводу не было", - говорится в сообщении.

В ОСО отметили, что работники милиции обеспечили охрану общественного порядка, не допустили нарушений и столкновений между охраной торгового центра и группой граждан. "Никого из участников акции не задерживали. В отношении одного из участников составлен админпротокол по статье КУоАП о нарушении правил массовых собраний. Поскольку человек, совершивший правонарушение, при себе не имел паспорта, рассмотрение административного дела было назначено в суде Оболонского района Киева на 16.30", - сообщили в ГУМВД Украины в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня представители партии «Братство» в Киеве пытались установить на одном из входов в ТРЦ «Караван» мемориальную доску Ярославу Мазурку, который, по данным милиции, расстрелял 26 сентября трех охранников в этом торгово-развлекательном заведении.

Около 10 молодчиков принесли доску размером около 50 х 40 см в металлической рамке. На синем фоне золотыми буквами на ней написано: «Здесь покупал товар и стрелял украинский нео-гайдамака Ярослав Мазурок».

Когда представители «Братства» при помощи строительного клея попытались прикрепить эту доску к колонне на входе в ТРЦ, охрана «Каравана» и работники милиции помешали им осуществить задуманное.

Работники милиции задержали одного из участников акции и изъяли доску.

Объясняя необходимость проведения такого мероприятия, лидер «Братства» Дмитрий Корчинский в интервью журналистам сказал: «Большинство украинцев привыкли терпеть унижение, некоторые им наслаждаются, но есть люди, которые не хотят терпеть унижения и в ответ на оскорбления открывают стрельбу».