У «Каравана» из-за Мазурка милиция подралась с людьми Корчинского (фото)

Представители партии «Братство» сегодня в Киеве пытались установить на одном из входов в ТРЦ «Караван» мемориальную доску Ярославу Мазурку, который, по данным милиции, расстрелял 26 сентября трех охранников в этом торгово-развлекательном заведении.

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 юнцов принесли доску размером около 50х40 см в металлической рамке. На синем фоне золотыми буквами на ней написано: «Здесь покупал товар и стрелял украинский нео-гайдамака Ярослав Мазурок».

Когда представители «Братства» при помощи строительного клея попытались прикрепить эту доску к колонне на входе в ТРЦ, охрана «Каравана» и работники милиции помешали им осуществить задуманное. В результате возникло небольшое столкновение, во время которого монтажным клеем была повреждена форменная одежда двум сотрудникам милиции. В результате потасовки незначительный ушиб ноги получил фотокорреспондент УНИАН, на которого перевернулась бетонная тумба.

Работники милиции задержали одного из участников акции и изъяли доску.

Поясняя необходимость проведения такого мероприятия, лидер «Братства» Дмитрий Корчинский в интервью журналистам сказал: «Большинство украинцев привыкли терпеть унижение, некоторые им восхищаются, но есть люди, которые не хотят терпеть унижения и в ответ на обиды открывают стрельбу. Это правильный поступок, это хороший пример украинцам, и, несомненно, это нужно уважать».

Д.Корчинский отметил, что действия «караванского стрелка» были спровоцированы действиями охраны, которая, по его убеждению, сама действовала вызывающе и неадекватно.

«Мы очень сочувствуем семьям жертв. Очень плохо, что эти люди погибли, но, с другой стороны, это специфика их профессии. То есть, не было бы преступников - не было бы милиционеров или полумилиционеров-охранников. И смешно обижаться на огонь, даже если пожарный пострадал», - отметил лидер «Братства».

В то же время Д.Корчинский заверил, что «мемориальная доска здесь будет висеть, даже когда здесь уже не будет «Каравана».