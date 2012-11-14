Женщину, отомстившую врачу за смерть дочки, приговорили к 2,5 годам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В прокуратуре напомнили, что Вознесенским городским отделом УМВД Украины в Николаевской области 6 июля этого года было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Вознесенска, которая облила кислотой 40-летнюю женщину-врача, жительницу Вознесенска.

Как пояснили в пресс-службе, несколько лет назад у обвиняемой умерла от пневмонии дочь, лечащим врачом которой была пострадавшая - 40-летняя женщина, которая работает врачом в местной больнице. Госпитализацию заболевшей не предлагали, а давали назначения для лечения дома, что не давало эффекта. Когда пациентку доставили в больницу в Николаев, было уже поздно, у нее развился отек легких и она скончалась.

Все это время мать девушки пыталась добиться наказания для врача, однако ей это не удавалось. 4 июля нынешнего года женщина решилась на самосуд: она плеснула соляной кислотой в лицо и на тело врача, от чего та получила тяжкие телесные повреждения, вызвавшие утрату трудоспособности.

Обвиняемой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Вознесенский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданки К. и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденной почти 13 тыс. грн материального и 80 тыс. грн. морального ущерба.