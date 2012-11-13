Святошинский райсуд Киева рассмотрит дело о краже вкладов граждан на 40 млн грн

14 ноября 2012 года, в 9:30 Святошинский районный суд г. Киева (ул. Жилянская, 142) рассмотрит уголовное дело по обвинению должностных лиц коммерческого банка в краже вкладов граждан в размере 40 млн грн, сообщает пресс-центр «Форум».

На заседании суда будут присутствовать обвиняемые: заведующая кассой Галина В., директор филиала банка Александр О. и главный бухгалтер Алла Х.

Возле Святошинского районного суда г. Киева состоится акция пострадавших вкладчиков банка.

«Мы просим людей прийти под стены суда и поддержать обманутых вкладчиков! Потому что если суд вынесет оправдательный приговор группе мошенников, то уже никто и никогда не сможет быть в уверенности, что его деньги в банках не будут похищены», – сказал один из организаторов акции, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский.

Организатор акции – гражданская кампания «Форум спасения Киева».

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Виталий Черняховский

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